Weil der Stadt will klimaneutrale Kommune werden

Doch immer mehr Weil der Städter wollen Solar- und Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern bauen, die aufgrund der Vorgaben in der Gestaltungssatzung eigentlich zu groß sind, erklärte Jürgen Katz. Auf der anderen Seite befindet sich Keplerstadt auf dem Weg zur „klimaneutralen Kommune“. „Und wir wollen zulassen, dass in der Altstadt Solar- und Photovoltaikanlagen auch wirtschaftlich möglich sind“, so Katz.