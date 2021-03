Weil der Stadt Im Baugebiet droht ein langer Stillstand

Das Gebiet ist in Teilen hoch geschützt

Seit April 2016 laufen nun schon die städtischen Planungen in diesem Baugebiet, das südlich an die Merklinger Schwarzwaldstraße grenzt. Und seit dieser Zeit hatte die Verwaltung schon einige Unwägbarkeiten zu meistern, die bereits zu zeitlichen Verzögerungen geführt hatten. „Eigentlich haben wir das Glück, dass fünfzig Prozent unserer Gemarkungsfläche hoch geschützt ist“, erläutert der Leiter des städtischen Bauamtes. Doch diese Bestimmungen des Landschafts- oder Naturschutzes machen auf der anderen Seite die Planungen auch nicht ganz einfach, wenn es um die Ausweisungen von Baugebieten, geschweige denn um die Suche nach geforderten Ausgleichsflächen an anderer Stelle geht.

Denn dabei wird immer nur eine Aufwertung der jeweiligen Fläche gewertet. „In dieser Hinsicht gibt es bei uns wenig Potenzial“, so der Erste Beigeordnete. Zunächst hätte die Landwirtschaft dran glauben müssen bei dem Plan, nördlich von Schafhausen landwirtschaftliche Flächen in Flachland-Mähwiesen umzuwandeln. Doch dagegen erhoben einige Gemeinderäte Einspruch – mit Erfolg. Schließlich fand man in Hausen eine Alternative. Zudem hat die Stadt 47 Nistkästen für Vögel und Fledermäuse aufgehängt. Weitere Maßnahmen waren das Anlegen einer Feldhecke und einer Trockenmauer sowie das Pflanzen von 41 neuen Bäumen.

Der Baubeginn gerät außer Sichtweite

Ein weiterer Zeitaufwand seit dem Jahr 2016 war dem Weil der Städter Modell geschuldet, nach dem die Stadt im Vorfeld einer Erschließung alle Grundstücke aufkauft, um keine privaten Flächen mehr entwickeln zu müssen.

Jetzt schienen alle Hürden aus dem Weg geräumt. Der Baubeginn war schon in Sichtweite. Doch dabei hat die Stadt Weil der Stadt die Rechnung ohne die aktuelle Klägerin gemacht.