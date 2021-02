Wohnen in Weil der Stadt Die Plätze im Merklinger Neubaugebiet sind heiß begehrt

Verwaltung: Preise sind angemessen

Die Quadratmeter-Preise in dieser Höhe hält die Verwaltung für am Markt durchsetzbar und angemessen – auch „im Vergleich zu den in der Raumschaft derzeit aufgerufenen Bauplatzpreisen“, hieß es dazu. „Wir sollten das wirtschaftlich Optimale für die Stadt herausholen“, sagte der Kämmerer Ulrich Knoblauch und fügte hinzu: „Die Verwaltung möchte Ihnen nahelegen, dass wir mutig sind.“