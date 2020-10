Weihnachtsmarkt in Leonberg Ein kleines, aber feines Weihnachtsdorf

Der große Vorteil: Eine Umzäunung, wie sie Marktkonzepte in vielen anderen Städten vorsehen, ist so nicht nötig. „Die Gäste können sich in die vielen verkehrsberuhigten Gassen verteilen“, sagt Nadja Reichert. Glühwein oder Bier dürfen nach jetzigem Stand ausgeschenkt werden. Dafür ist immer um 21 Uhr Zapfenstreich.

Im Moment ermittelt die Stadt bei den Vereinen deren Interesse an einer Standbelegung. Sollte das nicht so ausgeprägt sein, haben sich schon viele Gastronomen gemeldet, die auch an den Wochenenden die Stände gerne bewirten würden.

Eine Pferdekutsche als Shuttleservice

Ursprünglich hatte die Citymanagerin darüber nachgedacht, die Hütten über die ganze Kernstadt zu verteilen. So hätten auch Stände auf dem Eltinger Kirchplatz, vor der Stadthalle oder vor dem neuen Rathaus stehen können. Doch die Wege von der Michaelskirche zur Stadtkirche sind doch recht lange. „Grundsätzlich ist eine Ausdehnung über die Altstadt hinaus denkbar“, sagt Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD). „Unser jetziges Angebot ist der Auftakt für eine komplette Neukonzeption im kommenden Jahr.“

Um aber den Menschen schon jetzt weitere Wege zum Marktplatz schmackhaft zu machen, ist an eine Pferdekutsche gedacht, die als Shuttleservice in der gesamten Innenstadt unterwegs ist. Darüber hinaus soll das Neue Rathaus festlich beleuchtet werden. Die ursprüngliche Idee, dort einen besonders großen Weihnachtsbaum aufzustellen, wird aus Kostengründe erst einmal verschoben.

Die Politik ist von den Plänen sehr angetan: Die Kommentare reichen von „gelebte Wirtschaftsförderung“ (Harald Hackert, SALZ), über „ein ausbaufähiger Ansatz“ (David Korte, FDP), „die Menschen werden es zu schätzen wissen“ (Jutta Metz, Freie Wähler), bis zu „spannende Idee“ (Sebastian Werbke, Grüne.) Freilich hängen alle Pläne von der weiteren Corona-Entwicklung und deren Folgen ab.