Nach dem coronabedingt ausgefallenen Markt im vergangenen Jahr und der von einem externen Anbieter organisierten Veranstaltung 2019 – die damals für einige Kritik aus der Bürgerschaft sorgte – habe man mit dem Weihnachtsmarkt nun wieder klein anfangen wollen, so Katz. Aber eben nicht so: „Wir bedauern das sehr und sind enttäuscht“, sagt er. „Aber in guter Stimmung befreit über den Weihnachtsmarkt zu gehen, das würden wir gar nicht hinkriegen.“