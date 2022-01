Neue Öffnungszeiten gelten dafür bald in der Hauptstelle in der Renninger Jahnstraße. „Aus personellen Gründen“, so die Stadtverwaltung, werden die Zeiten zum Abend hin und am Wochenende teilweise reduziert. So werden die Räume der Mediathek dienstags und mittwochs bereits um 17 Uhr geschlossen statt wie bisher um 18 beziehungsweise 19 Uhr. Darüber hinaus wird nicht mehr an jedem Samstag geöffnet sein, sondern nur noch alle zwei Wochen. Am Donnerstag und Freitag bleibt alles gleich, am Montag bleibt die Mediathek wie früher geschlossen.