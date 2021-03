Die Verwaltung will dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung am 23. März auch einen Gebührenerlass für den Monat Februar, mit Ausnahme der Notbetreuung, vorschlagen. Zwar sind die Kitas seit dem 22. Februar wieder geöffnet, jedoch wolle man mit dem Erlass für den kompletten Monat die Schließung ab dem 16. Dezember kompensieren, so Bürgermeister Christian Walter.