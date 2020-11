Wegen Corona: Aus für die Turner Die Saison wird annulliert

Die Wettkampf- und Trainingsgemeinschaft WTG Heckengäu – Mitgliedsvereine sind der TSV Gärtringen, die SpVgg Renningen, der SV Leonberg/Eltingen und der VfL Herrenberg – wäre jetzt am Samstag beim TV Bühl zu Gast gewesen und hätte gute Chancen gehabt, als Aufsteiger sogar ins Halbfinale einzuziehen. Denn die WTG ist glänzend in die Saison gestartet, hat sie doch in den beiden ersten Wettbewerben sowohl gegen Grötzingen/Karlsruhe als auch gegen die TG Wangen-Eisenharz deutliche Siege eingefahren und steht in einem Vierer-Feld an der Tabellenspitze.