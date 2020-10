Turnen Das Halbfinale ist schon so gut wie sicher

Leonberg - Es müsste am letzten Wettkampftag in der Staffel A der 3. Bundesliga Süd schon sehr viel schief laufen, wenn die WTG Heckengäu den Halbfinaleinzug noch verpassen sollte. Denn mit dem in der Deutlichkeit vorher nicht zu erwartenden Sieg bei der TG Wangen-Eisenharz mit 62:7 Scorepunkten führt die Wettkampf- und Trainingsgemeinschaft (Mitgliedsvereine sind der TSV Gärtringen, die SpVgg Renningen, der SV Leonberg/Eltingen und der VfL Herrenberg) die Tabelle in der Viererkonkurrenz an. Ein Wettkampf mit 6:6 Gerätepunkten beim TV Bühl am Samstag, 7. November, reicht, um als Gruppenerster im dann anstehenden Halbfinale gegen den Zweitplatzierten der Gruppe B anzutreten.