Renningen/Rutesheim Das Wasser wird weiterhin gechlort

Einen ersten Verdacht, woher die Bakterien stammen, gibt es bereits. „Wir versuchen derzeit, den möglichen Ausbruchsort einzugrenzen“, berichtet Marx. Eine Rolle dabei könnte das Renninger Gymnasium spielen. Das stand wegen Corona in den vergangenen Monaten lange leer und die für große Wassermengen dimensionierten Leitungen wurden nicht benutzt. Gleichzeitig führen die Leitungen am Dach des Gebäudes vorbei, wo sich das Wasser gut erwärmen konnte. Möglicherweise konnten sich dort die Enterokokken vermehren. Das Gymnasium jedenfalls liegt im Bereich der Stadt, der das Wasser aus dem Hochbehälter Mittenwäldle bezieht. Und in diesem Bereich waren auch die Bakterien am Freitag festgestellt worden.