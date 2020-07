Renningen/Rutesheim Wasser verunreinigt

Renningen/Rutesheim - In Renningen ist teilweise das Wasser verunreinigt. Betroffen ist auch der Ortsteil Malmsheim und Rutesheim mit dem Ortsteil Perouse. Das teilte die Stadtverwaltung Renningen am Freitagabend mit. Zudem heißt es in der Mitteilung: Bürger in Renningen im Bereich südlich der Lindenstraße/Lisztstraße sollen das Wasser vorsorglich zehn Minuten lang abzukochen, wenn sie es zum Trinken, Kochen oder zur Zubereitung von Speisen oder Getränken verwenden. Für die Toilettenspülung könne das Leitungswasser weiterhin verwendet werden.