Die Voraussetzungen könnten besser sein, um sich in der höheren Spielklasse zu behaupten. Es gibt Verletzungssorgen, die Vorbereitung lief nicht so wie gedacht, und auf die Küche in der Konrad-Kocher-Sporthalle wird auch noch gewartet. Doch das alles zählt nicht mehr, wenn die Frauen der TSF Ditzingen am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen die TG Biberach (16 Uhr) in das Abenteuer Regionalliga starten. „Das Ziel ist, die Klasse zu halten“, sagt der Trainer Lothar Benz.