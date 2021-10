Volleyball Premiere in der Oberliga

Weissach - Das Abenteuer Oberliga kann beginnen. Die Flachter Volleyballer sind startklar und wollen das gleich am ersten Spieltag an diesem Samstag (19.30 Uhr) beim TSV Eningen unter Beweis stellen. Sie firmieren zwar nun unter dem Titel SG Blaubären TSV Flacht/TSV Schmiden, bleiben aber nach wie vor unter sich. Nachdem durchgesickert war, dass es für das Team aus dem Rems-Murr-Kreis aus Mangel an Personal nicht mehr weitergehen würde, hatten die Flachter die Chance ergriffen, über die Bildung einer Spielgemeinschaft den Oberliga-Platz einzunehmen. Spieler aus Schmiden sind wie erwartet allerdings nicht gekommen.