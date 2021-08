Volleyball in Flacht Blaubären starten in der Oberliga

Michael Kaiser übernahm die Initiative und lotete die Möglichkeiten einer Spielgemeinschaft aus. Angesichts der Meldefrist für die neue Saison musste es schließlich schnell gehen. „Wir haben das in einer Nacht- und Nebel-Aktion klargemacht“, sagt Michael Kaiser. Das Resultat: In der neuen Saison geht die SG Blaubären TSV Flacht/TSV Schmiden in der Oberliga an den Start. Den Platz der Flachter in der Landesliga Süd übernimmt die eigene zweite Mannschaft, die bislang in der Bezirksliga West aufgeschlagen hat.