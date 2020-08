Volleyball in Flacht Blaubären nehmen Profi mit ins Boot

Auf dem Weg zur Volleyball-Hochburg

Mit dieser Zusammenarbeit verfolgen die Flachter Blaubären weiter ihr Konzept, mit dem sie 2018 an die Öffentlichkeit traten. An ihrem Standort sind sie dabei, eine Volleyball-Hochburg zu erschaffen. Nicht nur in der Halle, sondern eben auch im Beach-Bereich. Der talentierte Nachwuchs – vor allem im weiblichen Bereich – trat schon mehrfach auf nationaler Ebene auf. Zuletzt spielte Lotta Slabon mit ihrer Partnerin Leonie Büdenbender vom VC Freudental bei der Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft der Altersklasse U 18 in Barby, Sachsen-Anhalt. Am Ende sprang der neunte Platz heraus. Auch Berenike Keller und Paula Glinder hatten sich in der U 17 für die nationalen Titelkämpfe in Velten qualifiziert – diese wurden allerdings abgesagt. „Wir wollen den Standort Flacht schärfen und unseren Bekanntheitsgrad ausbauen“, sagt Michael Kaiser. Insgesamt zählen die Blaubären derzeit gut 40 Mitglieder, die regelmäßig auf der Anlage im Flachter Gewerbegebiet Neuenbühl „beachen“.