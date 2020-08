Volkshochschule Leonberg Auf das dritterfolgreichste Jahr folgt Corona-Einbruch

Dieses gute Ergebnis wirkt sich auch auf die Finanzsituation aus. So stehen auf der Einnahmenseite 122 000 Euro mehr und auf der Ausgabenseite 76 000 Euro weniger als eingeplant.

Derzeit keine Kurse in Schulen erlaubt

Nach den guten Nachrichten wird der Leiter der Leonberger VHS aber nachdenklicher. „Die Coronakrise hat die positiven Ansätze zu Beginn des Sommersemesters 2020 zunichte gemacht“, meint Uwe Painke. Man sei bei der Planung des Wintersemesters in einer sehr schwierigen Situation. „Räume, in denen wir vorher mit 20 Leuten waren, dürfen wir jetzt nur mit maximal zehn belegen“, erklärt er. Aktuell dürften auch keine VHS-Kurse in Schulgebäuden stattfinden. Dies ist aber essenziell wichtig.

„Die Hälfte aller Kurse findet in Schulen statt“, sagt Painke. Wenn da nicht bald eine Zusage des Landes komme – oder falls die wie viele Corona-Verordnungen erst sehr sehr spät erfolge –, stehe man vor einem riesigen Problem. „Zuletzt kamen die Verordnungen immer etwa zwei bis drei Tage vor Inkrafttreten. Zu diesem Zeitpunkt muss ich den Teilnehmern aber schon sagen, wenn der Kurs ausfällt.“

Bei den Honoraren im unteren Mittelfeld

Ein Hygienekonzept hat die VHS bereits erarbeitet und wendet es bei den Veranstaltungen an, die seit Mitte Juni wieder langsam angelaufen sind. So müsse etwa nach jedem Kurs der Arbeitsplatz gereinigt werden. „Diese Aufgabe werden die Kursleiter dann an die Teilnehmer verteilen, die ihren Platz selbst reinigen, bevor sie gehen“, erklärt der VHS-Leiter. Obwohl Sommerferien sind, haben er und seine Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Denn mit Hochdruck wird am Herbstprogramm gearbeitet.

Am Ende wirft Painke dann auch noch einen Blick in die entferntere Zukunft, auch wieder Corona-bedingt. Denn eigentlich war vorgesehen gewesen, die Honorare für die Lehrkräfte anzuheben. „Nachdem es das seit Jahren nicht mehr gab, hatten wir darüber nachgedacht. Durch Corona ist das jetzt wieder in den Hintergrund getreten“, sagt er. Noch liege Leonberg im hinteren Mittelfeld. Das können sich aber ganz schnell ändern. Das Thema sei auch erst einmal nur aufgeschoben. „Sobald sich die Lage entspannt, werden wir das Thema wieder hervorholen“, sagt der VHS-Leiter.