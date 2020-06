Leonberg Das VHS-Herbstsemester steht auf der Kippe

Leonberg - Maximal zehn Personen in einem Raum – diese Vorgabe für Sportkurse in geschlossenen Räumen klingt erst einmal vernünftig. Seit dem 2. Juni sind Sportangebote nicht mehr grundsätzlich untersagt. „Aber die Einschränkungen sind so massiv, dass es fast einem Betriebsverbot gleich kommt“, sagt Uwe Painke, der Leiter der Volkshochschule Leonberg, die auch Außenstellen in Renningen, Rutesheim, Weil der Stadt und Weissach betreibt.