Verklumptes Granulat Abpfiff für den Leonberger Kunstrasen

Verklumptes Granulat kaum vom Schuh zu bekommen

Seit der Hitze im Sommer verklumpt das Granulat. Es klebt teilweise zentimeterhoch an den Sohlen der Fußballschuhe und ist anschließend kaum noch abzubekommen, ohne den Schuh kaputt zu machen. In dem WFV-Schreiben heißt es: „Der Veranstalter der Wettbewerbe, der Fußballverband, ist aufgefordert und verpflichtet, die Wettbewerbsstätten seinen Vereinen auf zumutbarem Niveau anzubieten. Insbesondere ist eine der Voraussetzungen, dass die Spiele in etwa auf gleichen Spielflächen, gegebenenfalls auch auf Kunstrasenflächen in ordnungsgemäßem Zustand durchgeführt werden. Eine Verletzungsgefahr für die Spieler ist soweit als möglich auszuschließen.“