Fußball-Bezirksliga Auf der Suche nach Form und Flutlicht

Heimsheim verspielt dreimalige Führung

Während also in Leonberg die Aussichten ziemlich düster sind, sieht Erkan Kilic beim TSV Heimsheim zumindest einen Silberstreif am Horizont. Zwar wird nach dem 3:5 in Lomersheim immer noch auf den ersten Punktgewinn gewartet. An der Einstellung, so wie zuletzt beim 0:5 gegen Warmbronn, hatte Kilic jedoch nichts auszusetzen.