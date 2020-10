Enzkreis - Der Enzkreis hat dem Motorradlärm den Kampf angesagt. Er ist mittlerweile sogar der Motorradlärm-Initiative beigetreten und hat ein sogenanntes Motorradlärmdisplay bestellt. Das Display, das unter anderem den Verkehrslärm misst, ist jetzt beim Landratsamt eingetroffen und wird umgehend am ersten Standort am Birkenfelder Ortsausgang in Richtung Straubenhardt eingerichtet, kündigt der Enzkreis an.