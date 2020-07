Rutesheim Die Stadt sagt dem Biker-Krach den Kampf an

Wenige Unvernünftige

Wer in Rutesheim an der schnurgeraden Ortsdurchfahrt wohnt, oder in Leonberg an der sich bergauf schlängelnden Stuttgarter Straße, kann ein Lied davon singen: Häufig sind in den Abendstunden und an den Wochenenden „Zweirad-Poser“ mit ihren aufgemotzten Maschinen unterwegs, die in Sachen Lärm jeden Airbus in den Schatten stellen.