Verkehr in Leonberg Ein Einbahnstraßenring gegen den Stau?

Wer aus Richtung Ditzingen kommt, würde von der Grabenstraße auf die Bahnhofstraße geleitet, beim „Obi“ dann auf die Römerstraße bis zum Leo-Center. Zurück ginge es über die Eltinger Straße bis zur Grabenstraße – aber alles jeweils nur in eine Richtung. „Es sind dann auch nur zwei Ampeln nötig: An der Sonnenkreuzung und am Leo-Center, wobei die nur halbseitig sein müsste“, sagt Frank Albrecht von SALZ. Alle anderen Ampeln könnte man abschalten. Das bringe den Vorteil, dass der Verkehr fließen kann.