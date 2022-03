Verkauf zugunsten von Flüchtlingen Das Kriegsgrauen in leuchtenden Farben

Lesen Sie aus unserem Angebot: Schüler sammeln 500 Schlafsäcke

Wörz hat seine Bilder bisher überwiegend an Interessierte in seinem Freundeskreis verschenkt, manchmal auch verkauft. Nachdem die ganz aktuell entstandenen Ukraine-Motive dort jetzt größere Aufmerksamkeit erweckt haben, möchte er sie nun zugunsten der aus dem Kriegsland geflüchteten Menschen verkaufen, auch wenn er „gewissermaßen einen Schmerz“ habe, „die Bilder herzugeben“.

Hilfe für ukrainische Familie

Sein erster Gedanke war die Unterstützung einer ukrainischen Familie, die von der Stadt Bad Urach in einer Wohnung untergebracht wird, die ihm gehört. Sollten seine aktuellen Bilder Anklang finden und es zu einem nennenswerten Erlös kommen, will er diesen auch an Ukrainer spenden, die künftig in seiner unmittelbaren Nachbarschaft im Bürgerheim ein vorläufiges Zuhause fern der Heimat finden sollen. Die bisherigen Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums werden noch im April in den Neubau in den Brühlwiesen umziehen.

Wer Interesse hat an den Bildern, die mit immer wieder variierenden Farben von dem Krieg in der Ukraine erzählen, kann per Mail unter michael-woerz@t-online.de mit dem Künstler Kontakt aufnehmen.