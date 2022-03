Hilfe für die Ukraine Weiler Schulen sammeln 500 Schlafsäcke

Initiiert wurde die Sammelaktion von Karolina Nourddine, einer Lehrerin der Merklinger Würmtalschule. Ein Freund, der in Kiew lebt und als Fotograf auch für eine deutsche Firma arbeitet, hatte sie um Hilfe gebeten. Er berichtete, dass insbesondere Schlafsäcke aktuell dringend benötigt werden, da viele Einwohner Kiews nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren können. Unterstützt von den Schulleitern Stefan Kunze (Würmtalschule) und Volker Philippin (Peter-Härtling-Schule) sowie der Stadtverwaltung wurde daraufhin in kürzester Zeit eine Sammelaktion für Schlafsäcke an allen Weil der Städter Schulen organisiert. Über die sozialen Medien waren auch die Bürger aufgerufen, Schlafsäcke zu spenden.