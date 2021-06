Schon seit geraumer Zeit ist Töpfer häufig in Esslingen unterwegs. Bereits vor einigen Wochen hatte der Bürgermeister über die Kandidatur gesprochen, seit Kurzem ist es auch offiziell: Am 15. Juni nickte der Wahlausschuss die Bewerbung Töpfers ab. Konkurrenz bekommt er von vier Kandidaten und einer Kandidatin. Für den Wahlkampf vor dem Stichtag am 11. Juli hat sich Töpfer in Weissach frei genommen. So auch am Mittwoch: Um 18 Uhr startete in Esslingen ein digitales Diskussionsforum der Wirtschaftsjunioren zur Oberbürgermeisterwahl, das im Netz per Youtube übertragen wurde und bei dem auch Töpfer dabei war. Auf den sozialen Netzwerken sorgte die Abwesenheit Töpfers in Weissach und Flacht für Unmut. Der Bürgermeister hätte in den gefluteten Ortsmitten persönlich präsent sein sollen, hieß es.