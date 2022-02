Unverpackt-Laden in Renningen Erste Waren stehen schon im Regal

Renningen - Seit Ende des Jahres nimmt der neue Unverpackt-Laden in Renningen in der Hauptstraße 26 konkrete Formen an. Dank Pandemie, Bürokratie und anderen Hürden ist noch viel zu tun, bevor der Laden endgültig fertig ist. Die Beteiligten, allen voran die Initiatorin Christine Berg, bleiben aber am Ball. Mittlerweile hat das Geschäft erste Waren in den Regalen und zweimal die Woche geöffnet. Auch eine Abholung von sogenannten Pois-Produkten ist möglich. Hier geht es um fair gehandelte Waren von portugiesischen Kleinbauern.