Regional einkaufen Ein Unverpackt-Laden für Renningen

Je nachdem, wie sich die Gründung der Genossenschaft und die Vorbereitungen im Laden entwickeln, könnte das Geschäft bereits in einigen Monaten eröffnen, glaubt Christine Berg. Es soll dann außerdem eine POIS-Abholstelle sein – eine Sammelstelle für die Direktvermarktung von portugiesischem Obst und Gemüse von Kleinbauern.

Unverpackt-Läden im Umkreis

Ohne Plastik

Anders als in Supermärkten werden in Unverpackt-Läden die angebotenen Waren nicht einzeln in Plastik verpackt, sondern in großen Behältern angeboten. Die Kunden nehmen sich so viel aus den Behältern, wie sie brauchen. Die „Verpackung“ dafür bringen sie selbst mit, zum Beispiel in Form von Tupperdosen, oder sie kaufen ein wiederverwendbares Behältnis im Laden. Die Behältnisse werden erst leer und dann voll gewogen, danach wird abgerechnet.

Standorte

Im Altkreis gibt es einen solchen Unverpackt-Laden bislang noch nicht. Läden in der Umgebung sind unter anderem der „Ohne PlaPla“ in Ludwigsburg, „Anna unverpackt“ in Besigheim, „Ganz ohne“ in Herrenberg, „Unverpackt“ in Pforzheim und „Schüttgut“ in Stuttgart.