Der Böblinger Landrat Roland Bernhard hat deshalb kurz vor Weihnachten in einem Brief an den Bundesverkehrminister Andreas Scheuer den weiteren Ausbau der Straße gefordert. Mit durchgängig vier Spuren, so seine Hoffnung, könnten tödliche Kollisionen künftig vermieden werden. Unterstützt wird Bernhards Vorschlag vom CDU-Bundestagsabgeordneten Marc Biadacz und der CDU-Fraktion im Böblinger Kreistag.