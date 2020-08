Unfallstrecke B 464 Der Streit um den Ausbau geht weiter

Landrat: Straße aus heutiger Sicht zu knapp geplant

Ursprünglich war der vierstreifige Ausbau der B 464 eine Idee von Landrat Roland Bernhard gewesen. Nach den vielen Unfällen hatte er an Weihnachten eigens einen Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geschrieben. Mit 25 000 Autos täglich sei die Bundesstraße viel zu überlastet, dringend geboten sei daher die Prüfung des Ausbaus. „Mir ist bewusst, dass dies eher mittel- bis langfristige Überlegungen sind“, schrieb Bernhard damals. Den Vorstoß der Kreistags-CDU will Bernhard jetzt noch nicht kommentieren. „Wir werden das im Umwelt- und Verkehrsausschuss diskutieren“, sagt der Landrat im Gespräch mit unserer Zeitung. Er habe immer darauf hinweisen wollen, dass die Straße aus heutiger Sicht damals zu knapp geplant wurde.

Der Landrat und die Vertreter von Polizei und Regierungspräsidium waren nicht untätig. Ende März hatten sie als Reaktion auf die Unfälle beschlossen, das Tempo auf 90 zu reduzieren, die Geschwindigkeit zu kontrollieren, Haltebuchten zu errichten und mehr Linien aufzuzeichnen. Darauf verweist auch Julia Kässer vom Regierungspräsidium. „Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist ein vierstreifiger Ausbau ebenfalls nicht zwingend erforderlich“, sagt sie. Demnächst würden die Maßnahmen umgesetzt.