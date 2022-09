Ditzingen Wie schnell soll das Auto geladen sein?

Diskussion über die Ladeleistung

Nicht über die Ladesäulen, sondern über die Ladeleistung besteht Diskussionsbedarf in Ditzingen. „50 Kilowatt müssten es sein“, forderte etwa Bernhard Arzt (Freie Wähler). Die Nachfrage nach den Schnellladesäulen sei das eine, warf Bürgermeister Ulrich Bahmer (CDU) ein. Die Wirtschaftlichkeit das andere. Eine Säule mit 22 Kilowatt Ladeleistung koste zwischen 15 000 und 20 000 Euro, eine Schnellladesäule hunderttausend Euro und mehr. An ihr ist ein Fahrzeug in einer halben Stunde zu 80 Prozent geladen. Andernfalls dauert es mehrere Stunden.