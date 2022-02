Nach der Übernahme durch den Buchdrucker Sigmund Lindenberger 1866 änderte sich der Name in „Glems- und Filderbote“, später in „Glems- und Würmgauzeitung“. Einher ging ein häufigeres Erscheinen – 1892 brachte es das Blatt auf fünf Ausgaben in der Woche und nahm die Bezeichnung „Tagblatt“ in den Zeitungskopf auf. Um 1900 zog der Verlag aus der Altstadt in die Stuttgarter Straße. Als Sigmund Lindenberger 1906 starb, übernahm sein Sohn Hermann die nächsten zehn Jahre bis zu seinem Tod die Geschäfte. Seine Witwe leitete den Verlag bis zum Verkauf im April 1919 weiter.