Ukraine-Hilfe aus Weil der Stadt Im Transporter in Richtung Polen

Lob vom Weiler Bürgermeister

Dazu gehören zahlreiche Geschäfte und Apotheken. Von ihnen erhielt Barbara Baric haltbare Nahrung, Medikamente, Duschgel, Zahnpasten, Seifen und Babyartikel. Nach der Veröffentlichung des Spendenaufrufs brachten viele Menschen Mäntel, Decken und andere warme Sachen. „Ein Mann hat privat 1500 Euro gesammelt und mir überreicht“, erzählt die engagierte Frau .

Hilfe von etlichen Unternehmen

Für den Transport wurde sie beim Autohaus Appel & Patti fündig. Der Geschäftsführer stellt ihr ohne Zögern einen Fiat-Transporter zur Verfügung, um die Hilfsgüter direkt nach Polen zu fahren.

Mittlerweile sind die Mengen für einen Wagen viel zu groß geworden. Trotzdem kann alles an diesem Wochenende nach Polen gebracht werden. Das Weil der Städter Bauunternehmen Stäbler organisiert drei weitere Fahrzeuge. Auch können auf dem Firmengelände in der Josef-Beyerle-Straße 21- 27 an diesem Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr oder von 17 bis 19 Uhr weitere Hilfsgüter abgegeben werden. Warme Kleidung, Mützen, Isomatten, Decken, Babynahrung und Windeln werden noch dringend benötigt, sagt Ricarda Stäbler.

Die Feuerwehr bei Warschau verteilt die Güter

Am Freitagmorgen geht es los. Barbara Baric hat Verwandte bei der Feuerwehr in der Nähe von Warschau, die sich um die Verteilung von Hilfsgütern kümmert. Und auch die Stäbler-Transporte werden am Freitag aufbrechen.

Barbara Baric will bei ihrer Familie übernachten und am Sonntag wieder heimfahren. „Ein bisschen aufgeregt bin ich schon“, sagt sie angesichts der gut 1000 Kilometer pro Tour, die vor ihr liegen. „Aber ich kenne ja den Weg, und die Freude, helfen zu können, ist viel schwerwiegender.“