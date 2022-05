Turnen WTG-Teams verpassen den Aufstieg

Was in der Vorrunde zu keinen Problemen geführt hatte, machte der Verbandsliga-Mannschaft der WTG im Finale sehr zu schaffen: Verletzungspech. Mit Luis Weiß und Simon Eitel fielen zwei wichtige Gerätespezialisten ganz beziehungsweise an einzelnen Geräten aus. Am Reck und vor allem am Sprung und dem Boden gelang es nicht, adäquate Übungen mit ausreichend Schwierigkeit für die Gegner aufs Parkett zu bringen. Einzig an den Ringen und am Barren setzte die WTG II einige Ausrufezeichen. Und so zog eine Mannschaft nach der anderen an der WTG vorbei. Mit 269,85 Punkten blieb im Finale nur der fünfte und letzte Rang. Da das Finale aber mit der Vorrunde verrechnet wird, sieht die Bilanz am Ende gut aus. „Trotz aller widrigen Corona-Umstände sind wir Vizemeister hinter dem TSV Wernau geworden“, resümierte der sportliche Leiter Wayne Jaeschky. Damit verleibt die Gemeinschaftsriege ein weiteres Jahr in der Verbandsliga, und der TSV steigt in die Oberliga auf.