Die Verbandsligamannschaft der Wettkampf- und Trainingsgemeinschaft Heckengäu hat sich für das Finale am 30. April, in dem alle fünf Mannschaften gemeinsam antreten, eine optimale Ausgangsposition geschaffen. Mit dem 41:39-Erfolg beim TSV Schmiden geht das Team als Spitzenreiter ins Rennen und hat gute Chancen auf den Sprung in die Oberliga. In Fellbach-Schmiden überzeugten am Boden Deniz Bulut und Luis Weiß mit vier beziehungsweise drei Scorepunkten.