Turnen WTG Heckengäu: Zuwachs im Unterbau

Die WTG-Mannschaften (Turner SpVgg Renningen, TSV Gärtringen, SV Leonberg/Eltingen, VfL Herrenberg) sind so zusammengestellt, dass die Athleten so viele Einsätze wie möglich unter Wettkampfbedingungen haben. Nachdem der Ligawettbewerb im Vorjahr in den unteren Klassen coronabedingt ausgefallen ist, konnten lediglich interne Testwettkämpfe ausgetragen werden.

Routiniers im Bezirksligateam

Personell ist auch die Bezirksliga-Mannschaft der WTG gut besetzt. Benni Schuler, Lars Schwandt, Tobias Weckerle und Dieter Liedtke sind Routiniers. Mit Georg Ludwig und Jonas Brilling wird das Team mit zwei Turnern aus der eigenen Jugend verstärkt. Neu in der Mannschaft sind Julian Bleicher (27, Student), der vormals für die Spvgg Heinriet an den Start gegangen ist, und der 29-jährige Doktorand Max Eisele, der aus dem Badischen nach Renningen kam. „Wenn wir uns keine Fehler leisten, können wir in der Bezirksliga vorne auf dem Podest landen“, sagt Wayne Jaeschky. In der Bezirksliga trifft das Heckengäu-Team auf den TSV Wernau II (12. Februar), die WKG Bonlanden-Sielmingen (19. Februar in Renningen), den TSV Waldenbuch (26. März in Gärtringen) und die SV Böblingen (2. April). Wie in der Verbandsliga findet das Ligafinale am 30. April statt.

Premiere feiert die vierte Mannschaft der Gemeinschaftsriege in der Kreisliga Süd. Los geht es am 13. Februar auswärts bei der TG Biberach II. Am 26. März ist dann der TV Bargau in Gärtringen zu Gast, bevor das finale Duell am 10. April ebenfalls in Gärtringen gegen die WKG Donau-Alb II ansteht. Das neue Kreisliga-Team besteht aus einer Kernmannschaft mit acht Jugendturnern: Felix Heisenberg, Tim Berger, Silas Hirmer, Wim Krüger, Finn Weiss, David Seifert Baldovi, Lennard Görgens und Florian Ludwig. Die Platzierung in der Liga spielt eine untergeordnete Rolle. Die Vorgabe des sportlichen Leiters: „Oberstes Ziel der Mannschaft ist das Sammeln von Erfahrung.“

Zwei Zählsysteme im Ligawettbewerb

Ligawettkampf

Eine Mannschaft wird aus maximal zehn Turnern gebildet. Geturnt wird an sechs Geräten: Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck.

Score-System

Nach diesem Modus geht sowohl die Drittliga-, als auch die Verbandsligamannschaft der WTG Heckengäu an den Start. Pro Gerät kommt es zu vier Mann-gegen-Mann-Duellen. Ein Turner der einen Mannschaft legt vor. Die Wertung bleibt zunächst geheim. Während das Kampfgericht wertet, muss sich der Trainer des gegnerischen Teams entscheiden, wen er aus seinem Team dagegen setzt. Die Differenz zwischen den Wertungen für die beiden Übungen wird in Score-Punkte umgerechnet. Zehn Score-Punkte gibt es für eine Differenz ab 6,05 Zählern aufwärts. Fünf werden angerechnet für einen Unterschied zwischen zwei und sechs Punkten, vier für eine Differenz zwischen ein und zwei Punkten, weiter absteigend bis 0 Punkte.

Klassisches System

In der Bezirks- und Kreisliga wird nach diesem System gewertet. Fünf Turner gehen pro Gerät an den Start, es gibt ein Streichergebnis. Die erzielten Punkte werden addiert, die Mannschaft mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt.