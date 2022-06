Triathletin aus Leonberg Über Hamburg wieder nach Hawaii?

Die Donau war eher braun als blau

Eben über diese Strecke – 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und einen Halbmarathon – hat die 32-Jährige vom Murrer Team Silla Hopp einen weiteren Erfolg hinzugefügt: Bei der WM der Challenge-Serie – eine Konkurrenzveranstaltung zur bekannteren und größeren Ironman-Serie – in Samorin in der Slowakei, holte sie in einer Zeit von 4:49:43 Stunden die Silbermedaille. In der Frauen-Gesamtwertung landete sie auf Platz fünf.