Handball in Leonberg Höherklassige Liga ruft – der Trainer ist weg

Die beste Abwehr der Liga

In der Saison 2018/2019 war Tobias Müller nach Leonberg gekommen und trat dort seine erste Stelle als „Chef“ an. Zuvor hatte er bei der SG Pforzheim/Eutingen in der Baden-Württemberg-Oberliga als spielender Co-Trainer fungiert. Die Vorgabe des Übungsleiters, die beste Abwehr der Liga stellen zu wollen, wurde auf Anhieb in die Tat umgesetzt. Der SV Leonberg/Eltingen beendete die Runde punktgleich mit dem Spitzenreiter SV Fellbach als Tabellenzweiter. Platz vier steht nun in der Corona-Saison zu Buche. Die Qualifikation zur eingleisigen Württembergliga ist geglückt. Den eigenen Anteil an diesen Erfolgen stelltMüller hinten an. Er singt vielmehr ein Loblied auf das Team: „Das ist ein Abschied mit mehr als einem weinenden Auge. Ich habe eine Mannschaft abgegeben, aber Freunde gewonnen. In über 30 Jahren Handball habe ich solch eine Kameradschaft noch nie erlebt.“