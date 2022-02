Tischtennis Nach der Hinrunde ist Feierabend

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alle News zur Coronapandemie

Mika Pickan (VfL Sindelfingen) bezeichnet die Entscheidung als „guten Kompromiss und faire Lösung“. Diese Aspekte wären für Thomas Verleih von der Spvgg Weil der Stadt in einer Rückrunde nicht mehr gegeben. „Da würde es nicht mehr fair zugehen, da kaum jemand in der Lage ist, quasi ohne Unterbrechung jedes Wochenende in der Stammbesetzung zu spielen“, meint der Abteilungsleiter. „Zumal damit zu rechnen ist, dass sich zumindest im Februar noch viele Spieler mit Omikron infizieren.“

Motivation der Spieler sinkt

Es stehen jedoch nicht alle hinter der Verbandsentscheidung. „Ich finde es sehr schade und befürworte das auch nicht“, sagt Mötzingens Vorstand Willi Baumann. „Wir haben in puncto Hygienekonzept sehr viel getan und dürfen unsere kontaktlose Sportart nicht mehr ausüben. Das schadet der Motivation aller Spieler, uns laufen zudem die Jugendlichen davon.“ Ullrich Gotsch (TTV Gärtringen) würde sich für die Zukunft wünschen, dass der Verband weniger schwarzmalt und nicht im vorauseilenden Gehorsam agiert. „Solange es von der Politik her möglich ist, sollte auch gespielt werden“, betont er und bezeichnet es als voreilig, dass auch die Hinrunde unterbrochen wurde.

Seitens des Verbands und in den Bezirken beginnen nun die Planungen für alternative Angebote. „Ein bisschen Wettkampf in der punktspiellosen Zeit kann nicht schaden“, meint Max Hering vom VfL Herrenberg.

Kreis Böblingen -