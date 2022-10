Tischtennis Hemmingen mischt die Liga auf

Ausgeglichenes Punktekonto

In der Parallelgruppe der Landesliga hat die Spvgg Weil der Stadt ihr Punktekonto wieder ausgeglichen, das Spiel gegen Aufsteiger TG Schwenningen hatte man über die gesamte Spieldauer unter Kontrolle. Zumal der zuletzt krankheitsbedingt fehlende Spitzenspieler Levente Szarka diesmal wieder mit an Bord war. Dafür fehlte diesmal Markus Walz, der jedoch durch Youngster Nico Streit gut vertreten wurde. Nachdem die knappen Partien durch das Doppel Stefan Kukulenz/Armin Bozenhardt und Nico Streit ebenfalls gewonnen wurden, steuerten die Weil der Städter ungefährdet dem ersten Saisonsieg entgegen (Endstand 9:1).

Acht Punkte in den Einzeln

In der Frauen-Landesliga (Gruppe 3) musste die Spvgg Weil der Stadt deutlich mehr zittern, um gegen Metzingen beide Zähler einzubehalten. Beinahe erwartungsgemäß gab es an Metzingens unangefochtener Nummer eins Anja Brodbeck kein Vorbeikommen, im Kollektiv erwies sich jedoch die Sportvereinigung als durchschlagskräftiger. Beim 8:6-Erfolg punkteten Diana Jocher, Laura Streit, Sarah Jocher und Lina Jocher je zwei Mal in den Einzeln. Das 20:18 im vierten Satz von Lina Jocher über Andrea Skokanitsch brachte den Gesamtsieg.

Gelungener Saisonstart

Während die TSF Ditzingen erst am 22. Oktober in die Saison starten, feierte nunmehr das Frauenteam der KSG Gerlingen einen gelungenen Einstand in der Gruppe 1 der Landesliga. In der Aufstellung Sabine Groß, Regina Gall, Silke Robertz und Simone Holzberger entführte man bei der personell dezimierten (weil nur zu dritt angetretenen) TTG Marbach-Rielinghausen mit 8:2 beide Punkte. Im Aufsteigerduell hatte der TSV Heimsheim – wie schon im Vorjahr in der Liga darunter – gegen den TSV Oberriexingen nichts auszurichten. Es reichte nur zum Ehrenpunkt durch Lena Noack bei der 1:8-Heimniederlage.