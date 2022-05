Tierisches Drama in Korntal Kater steckt im Fallrohr fest

Klägliches Miauen weist den Weg

Das Alarmstichwort lautete „Tier eingeklemmt“, mit dem die Feuerwehr kurz vor 11 Uhr in die Deckerstraße, also nahe des Bahnhofs, gerufen wird. Zwei Einsatzkräfte, die mit dem Kommandowagen vorausgefahren waren, trafen eine Polizeistreife und das Ehepaar an, das den Notruf abgesetzt hatte. Sie führten die Feuerwehr in den Garten, in dem ein ausgewachsener Kater kläglich miaute. Der Grund war offensichtlich: Sein Kopf steckte in einem auf dem Boden liegenden Fallrohr fest, zu sehen war nur der Körper ab dem Hals abwärts.