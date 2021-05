Rettungsaktion an der B 295 in Renningen Gerettete Entenbabys bekommen ein neues Zuhause

Gerade im Frühjahr, sagt sie, sei es wichtig, für angefahrene Vögel anzuhalten – auch, wenn man vermutet, dass das Tier schon tot ist. Denn der Vogel könnte bewusstlos und noch am Leben sein, also wichtige medizinische Hilfe benötigen. Und es könnten sich, wie in diesem Fall, noch Jungvögel in der Nähe aufhalten.