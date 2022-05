Teures Projekt in Korntal-Münchingen Die Kita kommt – offen bleibt das Wie

Zieht im Neubaugebiet Korntal-West in das städtische Gebäude mit Kita eine Demenz-WG ein? Oder wird am Ende womöglich alles anders als gedacht, zumal es bei der Planung bereits Änderungen gibt? Jedenfalls hatten sich die Korntal-Münchinger Gemeinderäte auf Antrag der Freien Wähler bis zur nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag Bedenkzeit gegeben, als es um die Entscheidung ging. Auch hoffen sie darauf, dass bis dahin weitere Möglichkeiten zur Einsparung vorliegen.