Tennis-Saisonstart Mehr Alternativen beim TC Leonberg

Größere Konkurrenz in der Verbandsliga

In der Verbandsliga schrammte der TC Hirschlanden nur knapp am Aufstieg vorbei. Die einzige Niederlage gegen den TC Ludwigsburg gab den Ausschlag. Auf ein Neues in dieser Saison? „Wir haben immer Ambitionen oben mitzuspielen – im Rahmen unserer Möglichkeiten“, sagt der spielende Trainer Nils Muschiol. Allerdings: aus fünf Verbandsligen sind in dieser Saison vier geworden. Die Gruppen, so Muschiol, seien dadurch stärker und ausgeglichener geworden. An der Philosophie in Hirschlanden hat sich nichts geändert. Junge Spieler aus dem eigenen Lager sollen nach und nach herangeführt werden. „Das sind alles Spieler, die bei mir in der Academy trainieren und einen Bezugspunkt zum Verein haben“, sagt der Coach. Der 38-Jährige wird weiterhin an Position eins geführt. Ein Einsatz des im Kader aufgeführten Geremia Rossi ist unwahrscheinlich, da der Schweizer in den USA studiert. Topfavorit ist für Nils Muschiol der Absteiger TC Tübingen, dahinter sieht er den TC Erdmannhausen und das eigene Team.