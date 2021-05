Tennis Punktrunde beginnt zwei Wochen später

Doppelspieltage in der Württembergliga

Eine weitere Ausnahme gibt es für die Damen und Herren in der Württembergliga: Bei ihnen sind teilweise Doppelspieltage im Juli angesetzt. Die Anpassung der Spieltage wird in den nächsten Tagen erfolgen und entsprechend auf der Internetseite des WTB publiziert werden.

In der Regionalliga Südwest, in der das Damenteam des TC Leonberg an den Start geht, bleibt es beim ersten Spielwochenende am 12./13. Juni. Grund ist der unterschiedliche Ferienbeginn in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. „Wenn wir verschieben, sind wir in den Freien“, sagt der Vorsitzende des Spielausschusses, Rolf Schmid. Die Inzidenzzahlen werden weiterhin genau verfolgt. Je nach Lage fällt spätestens am 1. Juni die endgültige Entscheidung, ob wie geplant gespielt werden kann oder nicht.