Tennisbezirk Stuttgart-Böblingen-Calw Drei Prozent weniger Mitglieder im Bezirk

Die Jüngstenmeisterschaften in Nagold, die Hallenbezirksmeisterschaften in Sindelfingen, die Fortsetzung der Winterhallenrunde 2019/20 für insgesamt 950 Mannschaften – alles lief nach Plan. Dann kam das Virus. Nicht nur die vom Bezirksrat verantworteten Vorhaben und die Verbandsrunde wurden in der Folge ausgebremst, auch in den Vereinen musste man sich auf die neue Situation einstellen. „Unser gemeinsamer Weg war im vergangenen Jahr sehr eingeengt. Trotz aller Probleme und Sorgen und der vielen negativen Begleiterscheinungen konnten wir eine große funktionierende Gemeinschaft zusammenhalten“, sagt der Bezirksvorsitzende Manfred Kiefer (Nagold).