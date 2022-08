Tennis in Rutesheim und Renningen Der Jugendcup wird geadelt

Wild Card für Amar Tahirovic

Die Namen in den Meldelisten versprechen hochkarätigen Sport. In den U-18-Feldern treten etliche Spielerinnen und Spieler an, die in den Top 100 der Junior-Weltrangliste stehen. So wie die Französin Tiantsoa Sarah Rakotomanga-Rajaonah, die per Wild Card bei den French Junior Open in Paris spielte und dort in die zweite Runde einzog. Eine Wild Card für das Hauptfeld in Rutesheim hat sich auch der Lokalmatador Amar Tahirovic (TSC Renningen) verdient, der derzeit in der ITF-Junior-Weltrangliste auf Platz 677 geführt wird. Sein Vereinskollege Aaron Funk, der es im Vorjahr im U-16-Wettbewerb des europäischen Verbandes bis ins Halbfinale geschafft hatte, tritt diesmal in der Qualifikation der U-18-Konkurrenz an.