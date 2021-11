SV Leonberg/Eltingen Mit Paukenschlag zurück

Erste Saisonniederlage für Türkspor Neckarsulm

Die Mannschaft von Trainer Benjamin Schäffer brachte dem bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Türkspor Neckarsulm, der zuvor nur im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SF Schwäbisch Hall beim 1:1 Punkte abgegeben hatte, am 16. Spieltag mit 3:2 die erste Saisonniederlage bei und sammelte gleichzeitig wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib. Der SV Leonberg/Eltingen rangiert zwar immer noch auf Tabellenrang 16, der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt aber nur noch drei Zähler. „Es hat uns in die Karten gespielt, dass wir auf dem kleinen Rasenplatz gespielt haben und endlich mal wieder in Führung gegangen sind“, kommentierte SV-Trainer Benjamin Schäffer das 1:0 in der 28. Minute nach einer Energieleistung von Marco Seufert, der sich gegen drei Gegenspieler durchsetzte. Nach 35 Minuten zeigte den Unparteiische auf den Elfmeterpunkt, nachdem einem Türkspor-Akteur der Ball im eigenen Strafraum nach einer Flanke an den Unterarm gesprungen war. Marco Gritsch verwandelte sicher zum 2:0. Kurz vor der Pause schien der SV endgültig auf der Siegerstraße zu sein, als Julian Häusler nach einem zu kurz abgewehrten Eckball aus 14 Metern per Flachschuss zum 3:0 traf.