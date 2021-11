Doch am Ende fehlte dann das berühmte Quäntchen Glück, um aus den zahlreichen Chancen auch etwas Zählbares zu machen. Wie beispielsweise in der 25. Minute, als Marco Seufert schon um den gegnerischen Torwart Jens Krüger herum gelaufen war, aus etwas abgedrängter Position abzog und der Ball von der Linie gekratzt wurde. Seufert erkämpfte sich den Ball zurück, spielte quer auf Patrik Hofmann, der dann über das Tor drosch. In die Halbzeitpause verschwanden die Teams mit einem torlosen 0:0-Zwischenstand. „Ich musste nichts ansprechen, weil das Spiel ja richtig gut war und das erste Tor schon in der Luft lag, so konnte es weitergehen“, sagte Schäffer.