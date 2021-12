Supermärkte in Renningen Der neue Lidl-Markt wird eröffnet

Renningen - Die Nahversorgung in Renningen hat eines ihrer Standbeine wieder: Nach dem Abriss der ehemaligen Lidl-Filiale an der Ecke Rutesheimer Straße/Industriestraße wird an diesem Donnerstag, 16. Dezember, der Neubau eröffnet. Die Öffnungszeiten sind dann immer Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr.