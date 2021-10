Einkaufen in Renningen Lidl eröffnet bereits im Dezember

Renningen - Das Unternehmen Lidl lässt seine Filiale an der Kreuzung Industriestraße/Rutesheimer Straße neu bauen. Weil sich eine andere Baustelle der Firma verschoben hat, wird die Baustelle in Renningen vorgezogen. Der Markt soll statt erst im Frühjahr 2022 bereits am 16. Dezember dieses Jahres eröffnet werden. Das Bild an dieser Stelle wird sich auch noch auf andere Weise verändern: mit einem neuen Linksabbiegerstreifen an der Rutesheimer Straße und einem breiteren Geh- und Radweg.